16-летнюю школьницу нашли мёртвой в день рождения

В городе Михайловка Волгоградской области обнаружили тело 16-летней школьницы, пишет V1.ru.

Тело девочки в день рождения обнаружили в комнате. Труп нашёл брат. Парень сразу же вызвал скорую помощь, но медики не смогли помочь несчастной.

Как стало известно, девочка жила с мамой и братом в неполной семье. Она хорошо училась, характеризовалась положительно. В воскресенье у девушки день рождения, но вместо праздника семья столкнулась с трагедией.

Причина смерти девочки пока не установлена. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Начата проверка. По одной из версий, накануне смерти школьница рассталась с молодым человеком и сильно переживала из-за раствания.