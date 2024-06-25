Вторник, 25 июня, 2024

16-летнюю школьницу нашли мёртвой в день рождения

Автор: 7info

Опубликовано

В городе Михайловка Волгоградской области обнаружили тело 16-летней школьницы, пишет V1.ru.

Тело девочки в день рождения обнаружили в комнате. Труп нашёл брат. Парень сразу же вызвал скорую помощь, но медики не смогли помочь несчастной.

Как стало известно, девочка жила с мамой и братом в неполной семье. Она хорошо училась, характеризовалась положительно. В воскресенье у девушки день рождения, но вместо праздника семья столкнулась с трагедией.

Причина смерти девочки пока не установлена. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Начата проверка. По одной из версий, накануне смерти школьница рассталась с молодым человеком и сильно переживала из-за раствания.

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