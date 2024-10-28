Понедельник, 28 октября, 2024
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16-летний рязанец пытался поджечь три локомотива по заданию анонимного куратора

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Валерия Мединская
Image by montypeter on Freepik

В Рязани 16-летний парень пытался поджечь три локомотива. Он рассказал, что с таким заданием на него вышли неизвестные в Сети, за поджоги ему обещали деньги.

По сообщению канала Baza, всё случилось в ночь на 23 октября. На станции Рязань-2 кто-то разбил окна трёх локомотивов. На месте происшествия обнаружили пятилитровую бутылку с запахом бензина и 1,5-литровую бутылку с неизвестной жидкостью. Поджечь локомотивы злоумышленник не успел.

Следователи быстро вышли на подозреваемого. Им оказался 16-летний рязанец, судимый ранее за кражу. Подросток рассказал: он выполнял задание неизвестного из интернета, который обещал ему за содеянное денежное вознаграждение.

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