16-летний мотоциклист из Кораблина получил травмы в ДТП

В городе Кораблино 29 мая произошла авария с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Рязанской области.

ДТП произошло примерно в 15:50 вблизи дома №11 по улице Школьная.

По предварительной информации, за рулем автомобиля «Киа Рио» находился 41-летний местный житель. Он столкнулся с мотоциклом «Орион», которым управлял 16-летний юноша.

Несовершеннолетний водитель получил травмы. Его госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.