Четверг, 30 мая, 2024

16-летний мотоциклист из Кораблина получил травмы в ДТП

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/gibdd062

В городе Кораблино 29 мая произошла авария с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Рязанской области.

ДТП произошло примерно в 15:50 вблизи дома №11 по улице Школьная.

По предварительной информации, за рулем автомобиля «Киа Рио» находился 41-летний местный житель. Он столкнулся с мотоциклом «Орион», которым управлял 16-летний юноша.

Несовершеннолетний водитель получил травмы. Его госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

16-летний мотоциклист из Кораблина получил травмы в ДТП
16-летний мотоциклист из Кораблина получил травмы в ДТП

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