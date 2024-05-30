16-летний мотоциклист из Кораблина получил травмы в ДТП

В городе Кораблино 29 мая произошла авария с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Рязанской области.
ДТП произошло примерно в 15:50 вблизи дома №11 по улице Школьная.
По предварительной информации, за рулем автомобиля «Киа Рио» находился 41-летний местный житель. Он столкнулся с мотоциклом «Орион», которым управлял 16-летний юноша.
Несовершеннолетний водитель получил травмы. Его госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.