16-летний касимовец задержан за работу на телефонных мошенников

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из МО МВД России «Михайловский» и «Касимовский» задержали 16-летнего юношу, подозреваемого в причастности к совершению мошенничества.

Жертвой преступного посягательства по схеме «Родственник в беде» стала 83-летняя жительница села Захарово. Пенсионерке позвонили под видом сотрудника правоохранительных органов, сообщили, что близкий ей человек попал в ДТП и, чтобы уладить неприятные вопросы, потребовали крупную сумму денег. Испуганная женщина согласилась на условия злоумышленников и вскоре передала 110 тысяч рублей наличными прибывшему к ней домой мужчине. Только после этого потерпевшая связалась с родственницей и, узнав, что с ней все в порядке, заявила о случившемся в полицию.

По данному факту следователь МО МВД России «Михайловский» возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Оперативники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и выяснили, что к заявительнице приезжал таксист, который не подозревал, что участвует в мошеннических действиях. Получив деньги, мужчина приехал в Рязань и передал их некоему молодому человеку. Полицейские установили, что курьером телефонных мошенников являлся 16-летний житель Касимовского района, разыскали и задержали его.

Юноша сознался в содеянном и пояснил, что полученные от обманутой пенсионерки деньги за вычетом процента отправил своим удаленным кураторам.

По уголовному делу проводится расследование. Санкция ч. 2 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Сотрудники полиции убедительно просят жителей региона проявлять осторожность и не поддаваться на провокации лиц, кем бы они не представлялись по телефону.

Самое простое, что можно сделать, чтобы не стать жертвой мошенников — это сразу перезвонить своему родственнику и уточнить, был ли на самом деле факт ДТП. Уже на этом этапе план мошенников будет сорван.