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16 августа — день малинового варения в России

7info
16 августа — день малинового варения в России
Изображение Vip_PinDos с сайта Pixabay
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В понедельник, 16 августа, в России отмечают День малинового варенья.

— День малинового варенья был придуман сообществом сервиса Daily-menu.ru в 2015 году, — сообщает calend.ru.

Но на самом деле, история праздника уходит корнями в старину. Этот день раньше называли Малинником. Не трудно догадаться, какой ягоде его посвящали.

По ботанической классификации, плод малины не ягода, а многокостянка. Состоит из нескольких десятков сросшихся костянок (плодиков с косточками), прикреплённых к белой конической плодоножке и собранных вокруг неё в округлую головку, рассказывает нам всезнающая Википедия.

Малина богата витамином С, а также такими биоактивными соединениями, как кверцетин, цианидин-3-глюкозид, кофейная, хлорогеновая, эллаговая и галловая кислоты.

Ягода не только вкусная, но и крайне полезная! А какое из неё получается варенье!

Не забывают о малине современные музыканты. Согласитесь, получилось очень неплохо!

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