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15-летний подросток на мотоцикле попал в ДТП в Рыбном

7info7

2 октября в Рыбном произошло ДТП с участием 15-летнего подростка на мотоцикле. Подробности случившегося обнародовала пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Всё случилось примерно в 20:30 около дома №29 по улице Полетаевская. 21-летняя рязанка за рулём «Нисан Жук», по предварительной информации, совершила столкновение с мотоциклом «Балтмоторс-200». Управлял им 15-летний юноша без «прав».

15-летний подросток на мотоцикле попал в ДТП в Рыбном

Как итог — водитель автомобиля «Нисан Жук», водитель мотоцикла «Балтмоторс-200» и его 18-летний пассажир получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка.

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