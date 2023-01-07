140 сотрудников Росгвардии обеспечивали охрану порядка в рождественскую ночь в Рязанской области

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Рязанской области во взаимодействии с региональным УМВД приняли участие в охране правопорядка и обеспечении общественной безопасности во время празднования Рождества Христова.

Кинологи ОМОН «Вятич» со служебными собаками перед началом рождественских служб провели профилактические осмотры территорий, прилегающих к православным храмам.

Маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны были максимально приближены к местам праздничных богослужений.

В Рязанской области к охране общественного порядка и общественной безопасности привлекались 140 сотрудников и военнослужащих Росгвардии.