Суббота, 7 января, 2023
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140 сотрудников Росгвардии обеспечивали охрану порядка в рождественскую ночь в Рязанской области

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Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Рязанской области во взаимодействии с региональным УМВД приняли участие в охране правопорядка и обеспечении общественной безопасности во время празднования Рождества Христова.

Кинологи ОМОН «Вятич» со служебными собаками перед началом рождественских служб провели профилактические осмотры территорий, прилегающих к православным храмам.

Маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны были максимально приближены к местам праздничных богослужений.

В Рязанской области к охране общественного порядка и общественной безопасности привлекались 140 сотрудников и военнослужащих Росгвардии.

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