Среда, 18 сентября, 2024

14 жителей Рязанской области получат поддержку на развитие сельского хозяйства

Автор: Кристина Аманн

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Front view of young beautiful brunette woman in beige apron holding tasty fresh large red strawberries in basket. Concept of harvesting in modern greenhouse.

14 жителей Рязанской области получат гранты на развитие своего проекта в сфере сельского хозяйства. Они стали победителями в конкурсе «Агростартап». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Областная программа «Агростартап» является частью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». С ее помощью фермеры могут получить грант на развитие личного подсобного хозяйства. Например, на выделенные средства они могут купить участок земли, технику, построить и модернизировать объекты сельского хозяйства и многое другое. Получить грант аграрии могут в размере от от 1,7 до 6,9 миллионов рублей. Общий призовой фонд грантового конкурса – более 55 миллионов рублей.

В Рязанской области такую поддержку получили аграрии из Александро-Невского, Ермишинского, Милославского, Пронского, Спасского, Рыбновского, Рязанского районов, Касимовского, Путятинского и Ряжского муниципальных округов. В своих районах они займутся мясным и молочным животноводством, выращиванием овощей, зерновых и многолетних трав.

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