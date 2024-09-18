14 жителей Рязанской области получат поддержку на развитие сельского хозяйства

14 жителей Рязанской области получат гранты на развитие своего проекта в сфере сельского хозяйства. Они стали победителями в конкурсе «Агростартап». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Областная программа «Агростартап» является частью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». С ее помощью фермеры могут получить грант на развитие личного подсобного хозяйства. Например, на выделенные средства они могут купить участок земли, технику, построить и модернизировать объекты сельского хозяйства и многое другое. Получить грант аграрии могут в размере от от 1,7 до 6,9 миллионов рублей. Общий призовой фонд грантового конкурса – более 55 миллионов рублей.

В Рязанской области такую поддержку получили аграрии из Александро-Невского, Ермишинского, Милославского, Пронского, Спасского, Рыбновского, Рязанского районов, Касимовского, Путятинского и Ряжского муниципальных округов. В своих районах они займутся мясным и молочным животноводством, выращиванием овощей, зерновых и многолетних трав.