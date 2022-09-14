Среда, 14 сентября, 2022
Татьяна Проводина

14 сентября рязанцы смогут получить консультацию эндокринолога в верхнем парке администрации города

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Фото из группы Министерство здравоохранения Рязанской области ВКонтакте

Центр общественного здоровья Минздрава Рязанской области и кафедра поликлинической терапии Рязанского ГМУ возобновляют информационно-коммуникационные кампании в регионе.

Как говорится в публикации Министерства здравоохранения Рязанской области ВКонтакте, сегодня, 14 сентября, состоится первый выезд.

В верхнем парке городской администрации с 14 часов до 16:30 граждане смогут в течение 10 минут пройти скрининг на наличие социально значимых неинфекционных заболеваний. Также у граждан есть уникальная возможность проконсультироваться у известного в Рязани эндокринолога, доцента кафедры Т.Е. Филатовой.

14 сентября рязанцы смогут получить консультацию эндокринолога в верхнем парке администрации города
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