14-летняя рязанская певица Diance выпустила сингл «Disney»

Рязанская певица Диана Пантюшина, выступающая под творческим псевдонимом Diance, выпустила сингл «Disney». Об этом 7info сообщили представители артистки.

Певица решила посвятить песню проблемам взросления. Хоть наша жизнь и далека от сказочных мультфильмов, унывать не стоит, ведь все зависит от нас самих.

Новая песня моментально вошла в топ 10 российских хитов по версии проекта Promohit.info и доступна на всех музыкальных платформах.

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Diance — поп проект 14 летней певицы Дианы Пантюшиной. В 2024 году певица выпустила 6 синглов, один из которых («Холодный взгляд») был подарен ANNA ASTI. Diance работает с продюсером, сотрудничающим со многими звездами российской эстрады — Валя Карнавал, Gavrilina, Zolotova, Golysheva. Любит экспериментировать, с чем помогает целая команда профессиональных звукорежиссеров — Юрий Смирнов (Animal ДжаZ, Zero People, Кирпичи, Oxxxymiron), Vonzay (Дима Билан, OG Buda, Lizer, Lovv66, Toxi$).

Новый сингл был сведен Sefi Carmel, работающим с David Bowie, Phil Collins и Bruno Mars.