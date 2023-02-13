14 февраля в Рязанском регионе ожидаются снег и порывистый ветер

Во вторник, 14 февраля, в Рязанской области ожидается облачная погода. Ночью пройдёт снег, местами сильный, с переходом в мокрый снег. Прогноз синоптиков публикует региональный главк МЧС.

Местами на территории области будет метель, налипание мокрого снега и гололёд. В дневные часы – снег и мокрый снег. На дорогах гололедица и снежные заносы.

Скорость ветра составит 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

Ночная температура – от 2 до 7 градусов ниже ноля, дневная – от ноля до минус 5 градусов.