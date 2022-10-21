13 железнодорожных переездов в Рязанской области оборудовали «шумовыми полосами» с начала года

МЖД совместно с правительством Рязанской области оснастили подъезды к 13 железнодорожным переездам в Касимовском, Михайловском, Ряжском, Рязанском, Сасовском и Шиловском районах «шумовыми полосами». Они представляют из себя серию выпуклых линий на асфальте. При пересечении автомобилем таких полос его подвеска вибрирует, предупреждая водителя о приближении к железной дороге.

Для повышения уровня безопасности при пересечении переездов на МЖД разработан комплекс профилактических мер, одной из которых является обустройство «шумовых полос». Так, в 2022 году объем этих работ в Рязанской области удалось значительно увеличить, оборудовав ими 13 объектов вместо запланированных двух.

Кроме того, уделяется большое внимание техническому состоянию переездов. В Рязанской области почти все они оборудованы световой и звуковой сигнализацией, на 14 установлены устройства заграждения выезда автотранспорта на пути.

С января по сентябрь железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД организовали 19 рейдов по выявлению нарушений правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов, проинструктировали более 3,6 тысяч водителей, в том числе работающих на автотранспортных предприятиях.

Так, с начала года на переездах Рязанской области произошло одно ДТП, за аналогичный период прошлого года таких случаев было четыре.

Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

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