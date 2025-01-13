13 января в России вступили в силу три новых закона. О том, как они изменят жизнь Россиян, рассказала «Парламентская газета».

Так, с 13 января новые полномочия получает Минкульт РФ. Министерство теперь будет ответственно за утверждение порядка аттестации специалистов, занимающихся проведением историко-культурной экспертизы.

Также определено, что данная экспертиза будет осуществляться на основе договора, заключённого либо с аттестованным физическим лицом, либо с организацией, в которой работают не менее трёх аттестованных специалистов.

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Также вступает в силу нововведение, по которому договор дарения недвижимости необходимо удостоверять у нотариуса. Как итог — законом утановлено обязательное нотариальное удостоверение договора дарения недвижимого имущества, заключённого между гражданами.

13 января уточнился порядок формирования госреестра коллекторских организаций. Теперь государственная пошлина будет взиматься с организаций за любое решение, принятое по их заявлению о включении в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций. Ранее оплата требовалась только при успешном включении в реестр. Согласно новым правилам, сбор в размере 100 тысяч рублей придётся уплачивать даже в случае отказа, если в работе коллекторов будут обнаружены нарушения.