12 топ-менеджеров банка «Открытие» вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»

12 топ-менеджеров банка «Открытие» стали лауреатами самого престижного корпоративного рейтинга лучших менеджеров страны, который ежегодно составляет Ассоциация менеджеров России при поддержке ИД «Коммерсант». Президент—председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов вошел в число бизнес-лидеров. Пять представителей банка «Открытие» стали лучшими в своих номинациях.

Руководитель IT-блока банка «Открытие» Сергей Русанов занял первое место среди ИТ-директоров коммерческих банков.

Старший вице-президент, директор департамента коммуникаций, пресс-секретарь президента—председателя правления банка «Открытие» Анна Кантер снова признана лучшим директором по общественным и корпоративным связям в российской банковской системе.

Директор Центра по взаимодействию с органами государственной власти банка «Открытие» Андрей Зорин возглавил рейтинг директоров по отношениям с органами власти.

Вице-президент, директор центра бизнес-трансформации банка «Открытие» Александр Орлов признан лучшим среди директоров по развитию в сегменте коммерческих банков.

Вице-президент, начальник управления закупочной деятельности департамента финансов банка «Открытие» Анна Ермакова признана лучшим директором по закупкам в коммерческих банках.

Руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка «Открытие» Евгений Сидоров занял второе место среди директоров по маркетингу коммерческих банков.

Старший вице-президент, руководитель блока продаж и обслуживания клиентов банка «Открытие» Наталья Смирнова заняла второе место среди коммерческих директоров российских банков.

Вице-президент, директор юридического департамента банка «Открытие» Александр Полуянов занял второе место среди директоров по правовым вопросам коммерческих банков.

Руководитель службы по взаимоотношениям с инвесторами Марианна Науменко заняла второе место в рейтинге лучших директоров по связям с инвесторами среди коммерческих банков.

Старший вице-президент, руководитель блока по работе с персоналом банка «Открытие» Елена Салихова стала третьей среди лучших директоров по персоналу в сегменте коммерческих банков.

Начальник управления корпоративных коммуникаций банка «Открытие» Наталья Рыжова вошла в топ-3 лучших директоров по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию в коммерческих банках.

Списки рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» формируются Ассоциацией менеджеров (АМР) при консультационной поддержке ИД «Коммерсантъ».