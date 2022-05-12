12 мая отключат холодную воду на семи улицах Рязани

В четверг, 12 мая, отключат холодную воду на семи улицах, сообщила администрация Рязани.

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Причина отключения — ремонтные работы сотрудников Водоканала.

С 9 до 17 часов без воды следующие адреса:

— улица Горького, дома с 27 по 45, № 29А (детский сад 17), с 56 по 60;

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— улица Свободы, дома с 71 по 75, № 66 (областная детская клиническая больница имени Дмитриевой);

— улица Фрунзе, дома № 18, 29, 32;

— улица Введенская, дом № 94;

— улица Советской Армии, дома № 1/34, 3.

С 9.30 до 18.00 воды не будет в домах № 27, 29, 31 по улице Шевченко, доме № 36 на Семёна Середы.