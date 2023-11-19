12-летнего школьника в Ачинске убил топором одноклассник

За убийство 12-летнего школьника в Ачинске задержан одноклассник мальчика, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, днём 17 ноября подросток пришёл в гости к однокласснику. Во время общения между мальчиками случился конфликт, гость стал оскорбительно выражаться в адрес сверстника. Хозяин взял в сенях топор и нанес потерпевшему удар в область затылочной части головы. После школьник погрузил труп на тележку, вывез к реке Мазулька, сбросил тело в воду.

Тело обнаружили в реке 18 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства.

В ходе осмотра места происшествия, поблизости с рекой, в доме по улице 3-я Западная города Ачинска обнаружены следы крови, окровавленная одежда подозреваемого, рюкзак погибшего, тележка, на которой мальчик вёз труп.

Во время начальной стадии следствия правоохранители проверили версии о причастности к убийству отчима подростка.