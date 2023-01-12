12 января жители нескольких улиц в Рязани остались без холодной воды

В четверг, 12 января, на нескольких улицах Рязани отключили холодную воду.

С 11 до 16 часов холодного водоснабжения нет по адресам:

ул. Мусоргского, д. 66, д. 67 (многопрофильный колледж), д. 68;

ул. Нахимова, д. 34, д. 36, д. 38, д. 40, д. 42а, д. 44, д. 46, д. 48, д. 50, д. 52, д. 54, д. 56, д. 58, д. 60, д. 62, д. 64, д. 66 к 1, д. 66 к 2, д. 68.

С полудня до 17 часов холодной воды нет по адресам:

ул. Войков переулок, д. 1;

ул. Подгорная, д. 39;

ул. Свободы, д. 24а, д. 26а;

ул. Скоморошинская, д. с 18 по 24, д. с 19 по 25.

«Водоканал города Рязани» проводит ремонтные работы на водопроводе.