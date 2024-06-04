Вторник, 4 июня, 2024

12 июня в Рязани состоится праздник «Горжусь тобой, моя Россия!»

Автор: 7info

Опубликовано

Фото сотрудников УФСИН России по Рязанской области

В честь Дня России в Рязани будет организована праздничная программа для детей и взрослых. Мероприятие состоится 12 июня в 10.00 в Центральном парке культуры и отдыха. Для гостей будут работать фотовыставки и интерактивные площадки. Вы сможете увидеть выступлению кинологов, осмотреть выставку современного оружия и бронетехники.

На интерактивной площадке «Богатырские забавы» рязанцев ждёт встреча с русскими воинами XIV века и служащими внутренних войск НКВД. А во время военно-патриотической игры «Преступление и наказание» мальчишки и девчонки будут получать задания от двух богатырей эпохи Ярослава Мудрого (XI в.) и двух царских стрельцов (XVII в.).

Более юным гостям праздника напомнят о правила безопасности дорожного движения. Конечно, в игровой форме. Также для них будут организованы творческие конкурсы.

В 12.00 состоится большой праздничный концерт, который понравится и детям, и взрослым. Чтобы гости не проголодались, для них будет работать полевая кухня. А для детей, пришедших в ЦПКиО, — отдельный сюрприз. Это бесплатное мороженое!

Компания «Зелёный сад» по традиции выступает спонсором большого городского праздника в честь Дня России. Также в числе организаторов УФСИН России по Рязанской области и Дирекция культурно-массовых мероприятий «Арт-центр» (ЦПКиО).

12 июня в Рязани состоится праздник «Горжусь тобой, моя Россия!»
12 июня в Рязани состоится праздник «Горжусь тобой, моя Россия!»
12 июня в Рязани состоится праздник «Горжусь тобой, моя Россия!»

https://vk.com/wall-215656383_409

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