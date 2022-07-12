12 июля на нескольких улицах в Рязани не будет холодной воды.

Отключения связаны с ремонтными работами на водопроводе, – сообщает «Водоканал города Рязани».

Холодной воды не будет с 9:30 до 17 часов на улице Верхней, д. 1, д. 10, д. 11, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 17а, д. 18, д. 19, д. 2, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9;

ул. Зубковой д. 2А – МБДОУ Детский сад №121

ул. Новоселов д. 1/7, 3

ул. Тимуровцев д. 1, 10, 11 корп.1, 2, 3, 5 корп.1, 5, 6 корп.1, 6, 9 корп.3.

С 9 до 13 часов холодную воду отключат по адресам: ул. Есенина, д. 108, д. 110, ул. Маяковского, д. 22, ул. Фрунзе, д. 5, д. 7 и ЦТП Маяковского, д.18А.