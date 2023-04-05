12 городов Рязанской области попали в рейтинг городов с комфортной средой

В Рязанской области 12 населённых пунктов вошли в рейтинг городов с благоприятной средой. Итоги индекса качества городской среды за прошлый год подвёл Минстрой России.

В рейтинге оказались: Рязань, Касимов, Кораблино, Михайлов, Сасово, Рыбное, Новомичуринск, Спасск-Рязанский, Шацк, Спас-Клепики, Скопин и Ряжск.

Индекс составляется на основе 36 индикаторов качества городской среды, характеризующих 6 наиболее востребованных типов городских пространств: жильё, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зелёные территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство.

Каждый из них оценивается по 6 показателям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.

Эксперты дали оценку 1117 городам России. В 603 городах среда признана благоприятной. Это на 113 больше прошлогоднего показателя. Глава Минстроя России Алексей Ересько заявил, что к 2030 году доля городов с благоприятной средой должна составить 80% или 894 города.

В Минстрое отметили, что мониторинг качества городской среды в стране — одна из задач нацпроекта «Жильё и городская среда».