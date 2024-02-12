12 человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Псковской области

В результате ДТП с участие автобуса с детьми в Псковской области пострадали 12 человек, все госпитализированы. Подробности сообщил телеграм-канал регионального ГУ МЧС России.

Авария произошла на 379-м километре автодороги Р-23 у деревни Новгородка. Водитель автобуса, в котором дети ехали на в псков, съехал в кювет, пытаясь уйти от столкновения с большегрузом.

8 из 12 пострадавших — дети.

На месте работают 22 специалиста и 7 единиц техники. Подробности случившегося устанавливаются.