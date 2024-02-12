Понедельник, 12 февраля, 2024

12 человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Псковской области

Авария произошла на 379-м километре автодороги Р-23 у деревни Новгородка.

В Рязани суд приговорил Максима Иванкина к 24 годам колонии

Иванкин с подельником, скрывавшиеся в Рязани, в апреле 2017 года заманили знакомых в лес у деревни Лопухи Рязанского района и убили

Экс-директора холдинга Собчак Суханова приговорили к 7,5 годам колонии

Суханова признали виновным в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Магнитная буря начнётся 13 февраля

Эксперты лаборатории солнечной астрономии прогнозируют магнитную бурю во вторник, 13 февраля. Прогноз опубликован на сайте учреждения.

12 человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Псковской области

Автор: 7info

Опубликовано

В результате ДТП с участие автобуса с детьми в Псковской области пострадали 12 человек, все госпитализированы. Подробности сообщил телеграм-канал регионального ГУ МЧС России.

Авария произошла на 379-м километре автодороги Р-23 у деревни Новгородка. Водитель автобуса, в котором дети ехали на в псков, съехал в кювет, пытаясь уйти от столкновения с большегрузом.

8 из 12 пострадавших — дети.

На месте работают 22 специалиста и 7 единиц техники. Подробности случившегося устанавливаются.

- Advertisement -

Поделиться:

Популярные материалы

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Рязани суд приговорил Максима Иванкина к 24 годам колонии

Новости Рязани
Иванкин с подельником, скрывавшиеся в Рязани, в апреле 2017 года заманили знакомых в лес у деревни Лопухи Рязанского района и убили

Экс-директора холдинга Собчак Суханова приговорили к 7,5 годам колонии

Новости мира
Суханова признали виновным в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Магнитная буря начнётся 13 февраля

Новости мира
Эксперты лаборатории солнечной астрономии прогнозируют магнитную бурю во вторник, 13 февраля. Прогноз опубликован на сайте учреждения.

На улице города Скопина заметили лису

Новости Рязани
По словам автора сообщения, лиса бегала по улице Зафабричной.

Рогов сообщил о возможной провокации в районе Крымского полуострова

Новости мира
По мнению Рогова, на подготовку провокации может указывать возросшая активность авиации НАТО в Чёрном море.