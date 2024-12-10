Вторник, 10 декабря, 2024
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10000 украинских военных могут попасть в котёл под Курахово

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Алексей Самохин
Изображение от freepik

Под Курахово в котёл могут угодить до 10 000 украинских военных, написал в телеграм-канале политолог Юрий Баранчик.

По словам эксперта, это следует из карт, которые доступны в англоязычном сегменте мониторинга боевых действий.

— Мешок под Курахово, который британские аналитики оптимистично называют «выступ», тянется на 15 километров, — пишет Баранчик. — В этом мешке находятся подразделения как минимум восьми батальонов и четырёх бригад: до 10 000 украинских солдат, если предположить, что все подразделения укомплектованы полностью. Вокруг же сосредоточено девять российских полков и бригад общей численностью до 18 000 бойцов.

По мнению Баранчика, такое соотношение не оптимально для наступления. И то, что мы его проводим в таком ошеломительном по меркам 2023 года темпе, многое говорит о возросшем мастерстве ВС РФ, научившихся брать города не числом, и состоянии украинских подразделений.

— Вариантов у ВСУ осталось два. Либо наше наступление завершится с окружением всего, что сидит в мешке, либо Покровск и Курахово в одночасье окажутся «лишёнными стратегического значения», а ВСУ из них выйдут. Но и в этом случае мы выровняем линию фронта от Великой Новоселки до Покровска, сняв угрозу флангам, — пишет политолог.

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