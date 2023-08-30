Среда, 30 августа, 2023
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100-летняя женщина поделилась секретами долголетия

7info
Фото: Фото: Ridley Manor Care Home

100-летняя британка Полин Прентис отметила юбилей и поделилась простыми секретами долголетия, пишет «Лента.ру», ссылаясь на Bucks Herald.

Прентис живёт в доме престарелых, который находится в деревне Лейн-Энд, графство Бакингемшир. Она родилась 12 августа 1923 года. Полин трудилась секретарём, была членом бридж-клуба и женской организации Women’s Institute.

По словам пенсионерки, она любила петь, танцевать, разгадывать кроссворды, читать газеты. После замужества в 27 лет прожила с мужем-инженером-электриком 64 года. У пары двое детей, четверо внуков, правнучка.

Прентис считает секретом долголетия — счастье. Также долгожительница считает, что надо окружать себя заботой.

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