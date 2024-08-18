Воскресенье, 18 августа, 2024

10 удивительных фактов о сексе, которые изменят ваше восприятие

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от jcomp на Freepik

Оказывается, есть много нюансов, которые мы часто упускаем из виду, но которые могут существенно повлиять на нашу сексуальную жизнь. Портал Wday.ru собрал 10 удивительных фактов о сексе.

  1. Женщины думают о сексе чаще, чем мужчины Несмотря на стереотипы, женщины часто думают о сексе больше, чем мужчины. Социологические опросы показали, что 53% женщин недовольны частотой сексуальных контактов, а 75% хотели бы заниматься сексом не менее трех раз в неделю.
  2. Оргазм — редкое явление Оргазм, особенно у женщин, — это не всегда достижимая цель. Только 70% мужчин и всего 29% женщин регулярно испытывают оргазм в отношениях.
  3. Либидо обостряется перед менструацией У женщин половое влечение часто усиливается перед менструацией, благодаря гормональным изменениям, которые происходят в организме.
  4. Носки могут улучшить секс Носки могут сыграть важную роль в достижении оргазма. Теплые ноги помогают партнерам достичь финального наслаждения.
  5. Женщина наиболее привлекательна во время овуляции В период овуляции женщины привлекают мужчин сильнее, хотя сами могут этого не осознавать. Повышенный уровень эстрадиола делает их более сексуальными в глазах противоположного пола.
  6. Размер не имеет значения Большой размер не всегда означает лучшее качество секса. Напротив, слишком большой размер может вызвать дискомфорт у женщин.
  7. Сперматозоиды движутся с невероятной скоростью Сперматозоиды могут двигаться со скоростью до 5 мм в минуту, что сравнимо с плаванием лосося.
  8. Секс помогает избавиться от страха Во время оргазма выключается та часть мозга, которая вызывает тревогу, что делает секс отличным способом борьбы со стрессом.
  9. Секс улучшает память у женщин Регулярные сексуальные отношения способствуют улучшению памяти у женщин благодаря увеличению притока крови к гиппокампу мозга.
  10. Яблоки усиливают сексуальное влечение Яблоки могут повысить сексуальное влечение. Женщины, которые едят яблоки чаще одного раза в день, имеют более сильное и устойчивое влечение к партнеру.

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