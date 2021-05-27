10-летняя девочка получила травмы в рязанском парке развлечений

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Следователи возбудили уголовное дело из-за травмирования 10-летней девочки в рязанском парке развлечений. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Все произошло в апреле 2021 года. В одном из местных парков развлечений во время катания 10-летней девочки трос качелей оборвался. Ребенок упал и получил телесные повреждения.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Проводятся действия для привлечения должностных лиц парка к ответственности.