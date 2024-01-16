10-летняя девочка пострадала после попадания БПЛА в жилой дом в Воронеже

Ночью 16 января в Воронеже силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников. По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, в результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА, медицинская помощь понадобилась ребенку.

Пострадала 10-летняя девочка. У неё диагностированы резаные раны руки, ноги, шеи. Помощь ребёнку медики оказали на месте.

Сотрудники оперативных служб продолжают поквартирный обход.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Воронежской области силами ПВО 5 вражеских беспилотников, 3 аппарата перехвачены.

Кроме того, 4 беспилотника перехвачены над территорией Белгородской области.