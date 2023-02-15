1 марта в России изменятся пособия и порядок их предоставления: что важно знать получателям?

1 марта 2023 года в силу вступит ряд изменений, касающихся размера некоторых пособий и порядка их предоставления. Об актуальных изменениях россиян проинформировало издание life.ru.

Людям с инвалидностью будут доступны новые виды помощи

С 1 марта людям с инвалидностью станут доступны новые виды помощи за счёт расширения федерального перечня технических средств реабилитации. Теперь в нём будут числиться вспомогательные электронные средства реабилитации — приборы с функцией определения расстояния до объектов, категорий объектов, лиц, речи.

Ещё одно новшество марта касается людей, имеющих проблемы со здоровьем. Теперь социальные работники имеют право отказывать пациентам в обслуживании на дому или в полустационарной форме при наличии подтверждённого основания. Им может являться заключение уполномоченной медицинской организации. Приостановить социальное обслуживание могут в случае, если у человека туберкулёз, любое другое острое инфекционное заболевание или психическое расстройство. В этом случае пациента переводят под наблюдение медицинских организаций. После выздоровления соцобслуживание возобновится.

Новые регионы России переходят на российскую социальную систему с 1 марта

Госдума одобрила переход новых регионов РФ на российскую социальную систему. Это, в том числе, касается выплат пособий и пенсий. ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области интегрируются в российское законодательство в вопросах социальной защиты. Согласно новым правилам, будут выплачиваться пособия на детей, больничные, а также пособия безработным.

Напомним, более 40 социальных выплат были проиндексированы 1 февраля 2023 года на 11,9%. Это касается, в частности, пособий семьям с детьми, инвалидам и пострадавшим от воздействия радиации. Проиндексировали также маткапитал и выплаты ветеранам.