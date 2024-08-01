1 августа радио «Маяк» исполнилось 60 лет

1 августа 2024 года радио «Маяк», входящее в медиахолдинг ВГТРК, отмечает свой 60-летний юбилей! Об этом сообщил пресс-служба холдинга.

История «Маяка» началась 1 августа 1964 года, когда радиостанция впервые вышла в эфир. Она стала первой круглосуточной информационно-развлекательной радиостанцией в СССР. За время своего существования «Маяк» стал неотъемлемой частью жизни многих людей.

На протяжении многих лет «Маяк» радовал слушателей интересными программами, качественной музыкой и, конечно же, новостями. В истории радиостанции есть много ярких личностей, которые стали её символами. Юрий Левитан, Агния Барто, Николай Озеров — имена, которые не нуждаются в представлении.

Одной из самых узнаваемых аудиовизитных карточек «Маяка» стали позывные «Подмосковные вечера». Эта мелодия звучала в эфире более миллиона раз, благодаря чему занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

За годы своего существования «Маяк» завоевал доверие и любовь миллионов слушателей. Он стал главным источником оперативной информации, а его изначальный формат «Пять — двадцать пять» (пять минут новостей и двадцать пять минут музыки) стал классикой радиоэфира.