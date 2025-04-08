1,5 тыс. разыскиваемых выявлены транспортной полицией ЦФО с помощью камер

Сотрудники транспортной полиции в Центральной России в 2024 году при помощи камер видеонаблюдения с функцией биометрической идентификации обнаружили почти 1 500 человек, находившихся в федеральном розыске. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Дмитрий Гутыря.

«В течение прошлого года с помощью камер с биометрической идентификацией сотрудниками нашего подразделения было выявлено 1 453 лица, находившихся в федеральном розыске. Из них 616 человек — подозреваемые в совершении преступлений — были переданы инициаторам розыска, в том числе 222 лица были разыскиваемы другими территориальными подразделениями страны», — отметил он.

По словам Дмитрия Гутыри, на сегодняшний день на объектах транспорта, входящих в зону оперативного обслуживания Управления на транспорте МВД России по ЦФО, установлено около 3 000 камер с функцией биометрической идентификации.

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Напомним, Рязанская область — один из субъектов РФ, входящих в состав ЦФО.