«007-ён Семёнович»: ТНТ приступил к съёмкам новогоднего телефильма «Небриллиантовая рука»

Телеканал ТНТ продолжает праздничную традицию и объявляет о старте съёмок нового новогоднего музыкального телефильма от авторов «СамоИронии судьбы!» и «Иван Васильевич меняет всё». На этот раз в основу сюжета ляжет культовая комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». И если сюжет телефильма «Иван Васильевич меняет всё» был переплетен с фантастической трилогией «Назад в будущее», то «Небриллиантовая рука» будет замешана со шпионской Бондианой. Зрителей ТНТ прямо в канун Нового года ждёт грандиозный музыкальный телефильм с множеством звёзд шоу-бизнеса, а также любимым сюжетом.

Действия «Небриллиантовой руки» развернутся в вымышленном советском времени в наши дни. Семён Семёнович Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере. Последний иностранный порт перед возвращением на родину – старый Дубай. Здесь Семёну Семёновичу контрабандисты наложат гипс, но не с бриллиантами, а куда более ценными предметами – новыми смартфонами, фенами Dyson и прочими «параллельноимпортными» товарами, ввозимыми в страну в обход государства.

Контрабандисты Геша и Лелик по заданию Шефа будут пытаться снять гипс с Горбункова, а сам главный герой из скромного экономиста превратится в настоящего спецагента под кодовым именем «007-ён Семёнович».

Зрителей ждёт множество отсылок на популярные фильмы, сериалы, песни и мемы и другие всевозможные явления поп-культуры. В «Небриллиантовой руке» будут пираты, Джокер и Харли Квинн, Брюс Ли, который будет мстить за еду, робот-милицейский и другие невероятные персонажи, искусно замешанные с оригинальным сюжетом. Вы окажетесь внутри вселенных «Бегущего по лезвию» и «Города грехов». А также услышите новые версии всем известных песен: от «Острова невезения» и «Моего мармеладного» до «I need a hero» и «Skyfall».

Семёна Семёнович Горбункова сыграет Тимур Батрутдинов, роли контрабандистов Гены Козодоева и Лёлика исполнят Алексей Воробьёв и Максим Лагашкин. Кто Шеф – зритель узнает в финале и абсолютно точно будет шокирован. И да! Конечно, будет Кологривый! Но в роли кого? Увидите в новогоднюю ночь. Также в фильме традиционно примет участие огромное количество звёзд: зрители увидят полноценные образы, яркие камео и свежие музыкальные номера.

Идея уже третьего новогоднего телефильма принадлежит авторам «СамоИронии судьбы!» и «Иван Васильевич меняет всё» Андрею Шелкову и Максиму Ткаченко. Они же выступили креативными продюсерами. Режиссёрских кресла на площадке сразу два: проект ставят режиссёры «СамоИронии судьбы!» «Ивана Васильевича…» Миша Семичев и Роман Ким. Генеральные продюсеры проекта – Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Борис Ханчалян и Марина Разумова.

Тимур Батрутдинов: «С одной стороны, я ощущаю груз ответственности за прикосновения к классике. Потому что «Бриллиантовая рука» – это кино, которое формировало наше коллективное чувство юмора. Но уже в самом названии нашего фильма «Небриллиантовая рука» припрятана основная мысль – это не «Бриллиантовая рука». Поэтому, с другой стороны, я ощущаю лёгкость, с которой смотрю на это. И в любом случае у всех причастных к съёмкам наших новогодних фильмов есть колоссальная возможность стать частью истории».



Алексей Воробьёв: «Я прекрасно помню момент о приглашении на роль, это очень забавная история. Я спокойно обедал в ресторане, никого не трогал, даже не кусал за ногу, а спокойно слушал аудиокнигу, когда увидел на экране телефона входящий звонок от Тинатин Гивиевны. И, сняв трубку, первое, что я услышал – это неожиданное приветствие «Добрый день, Козодоев!». Сначала я не понял, о чём речь, и подумал, что Тина просто ошиблась номером. Но, как оказалось, Тина Канделаки и Гарик Мартиросян звонят вместе именно мне, чтобы пригласить на эту роль! Дальше – всё как в тумане. Помню, как кричал в ресторане, что еда и напитки всем – за мой счёт. Танцы на барной стойке. Хором пели «Остров невезения», бегали толпой вокруг Патриаршего пруда и пинали в воду отдыхающих, приговаривая «Пшёл вон, щенок!». Трём барышням сделал предложение, но без кольца согласились только две. В общем эти 7 минут моей жизни я помню смутно, но запомню навсегда».

Новогодний телефильм «Небриллиантовая рука» – смотрите вечером 31 декабря на телеканале ТНТ!

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