Звуки сирены слышали в нескольких районах Рязани

Рязанцы в соцсетях сообщают о звуках сирен. Сообщения поступают из нескольких районов города.

Звук сирены слышали в районе Михайловского шоссе, в Приокском районе, в районе автовокзала и вокзала Рязань-2. Также рязанцы пишут о сирене в Горроще и Октябрьском городке.

Официальные комментарии не поступали.