Звуки сирены слышали в нескольких районах Рязани

Рязанцы в соцсетях сообщают о звуках сирен. Сообщения поступают из нескольких районов города.
Звук сирены слышали в районе Михайловского шоссе, в Приокском районе, в районе автовокзала и вокзала Рязань-2. Также рязанцы пишут о сирене в Горроще и Октябрьском городке.
Официальные комментарии не поступали.
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