Зону отдыха «Озеро Белое» на востоке Москвы закрыли из-за плохого качества воды, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.

«По состоянию на 21 июля открыты для купания девять зон отдыха: «Левобережье» (САО), «Путяевский пруд №1» (ВАО), «Озеро Мещерское» (ЗАО), «Серебряный Бор -2» (СЗАО), «Серебряный Бор — 3» (СЗАО), «Тропарево» (ЮЗАО), «Большой городской пруд» (ЗелАО), «Школьное озеро» (ЗелАО), «Озеро Черное» (ЗелАО). В связи с неудовлетворительными результатами качества воды по микробиологическим показателям с 15 июля закрыта зона отдыха «Озеро Белое» (ВАО). Купание в водоеме запрещено, установлены знаки о запрете купания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках контроля за санитарно-эпидемиологической безопасностью купания отобраны 766 проб воды для проведения исследований. Выполнено 5002 исследования на вирусологические, санитарно-химические, бактериологические, паразитологические показатели. При вирусологическом исследовании 166 проб воды РНК-коронавирусной инфекции COVID-19 не обнаружена ни в одном водоеме.