Зону отдыха «Озеро Белое» на востоке Москвы закрыли из-за плохого качества воды
Зону отдыха «Озеро Белое» на востоке Москвы закрыли из-за плохого качества воды, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.
Отмечается, что в рамках контроля за санитарно-эпидемиологической безопасностью купания отобраны 766 проб воды для проведения исследований. Выполнено 5002 исследования на вирусологические, санитарно-химические, бактериологические, паразитологические показатели. При вирусологическом исследовании 166 проб воды РНК-коронавирусной инфекции COVID-19 не обнаружена ни в одном водоеме.