Знакомые рассказали жуткую правду о вологодце, который жестоко избил свою девушку

Журналисты портала «Вологда-Поиск» узнали подробности о 24-летнем жителе Сокола, жестоко избил свою 31-летнюю избранницу.

Накануне вечером злоумышленник набросился на возлюбленную на улице. Мужчина повалил пострадавшую на землю и нанес ей удары в живот и по лицу. Женщину спасли прохожие. На помощь ей пришли мужчины, которых боец испугался. Он убежал с места случившегося.

Выяснилось, что ранее молодой человек осужден на 7 лет за групповое изнасилование.

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Знакомые пострадавшей рассказали, что пара уже помирилась.