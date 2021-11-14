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Понедельник, 15 ноября, 2021
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Зюганов потребовал выяснить, откуда у жены губернатора Богомаза миллиард рублей

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Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов потребовал выяснить причину высоких доходов у жены супруги губернатора Брянской области Александра Богомаза, пишет Наш Брянск.

Политик заявил в ходе пленарного заседания Госдумы, что глава региона и его супруга вместе заработали больше миллиарда рублей.

«Я не знаю других супруг губернаторов, которые имели бы такие деньги. Давайте разберемся», – отметил Зюганов.

Как пишет издание, за прошлый год глава Богомаз заработал свыше 5,4 миллиона рублей, а его жена Ольга – почти 979 миллионов рублей.

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