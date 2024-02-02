В субботу на ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Конфетка» (16+), в котором популярные артисты перепевают песни авторов из интернета, делая из первоначального материала настоящие музыкальные «конфетки». Самую «вкусную» из всех определят зрители в зале и члены жюри, а автор оригинала получит приз в 300 тысяч рублей. В этот раз зрителей ждет максимально откровенный выпуск, а некоторые видео заставят краснеть Марину Кравец.

В состав жюри в новом выпуске шоу войдут Тимур Родригез, Юлия Zivert и Азамат Мусагалиев. Вместе со зрителями они увидят 5 клипов, а также пообщаются с их авторами в студии.

Одна из участниц представит песню «Я не твоя girlfriend». Члены жюри и ведущие обратили особое внимание на микс русских и английских слов в тексте песне, а также на словосочетание «твоих глаз откровенный секс», сопровождаемое соответствующим видеорядом. Гарик Мартиросян попросил Азамата продемонстрировать сексуальный взгляд, о котором поется в песне, от чего Юлия Zivert не смогла сдержать смех.

— Не ждал я, Юля, что ты посмеешься над моим откровенным сексом, — обратился к певице обиженный комик.

Фото пресс-службы ТНТ

Новый выпуск шоу «Конфетка» выйдет в эфир на ТНТ в субботу в 21.00. Также посмотреть его можно будет на RUTUBE.