Четверг, 24 апреля, 2025
16.2 C
Рязань
Владимир Жириновский, выступление в рамках празднования Дня народного единства. Фото - официальный сайт ЛДПР
Новости мира

Жуткое пророчество Жириновского начинает сбываться

Алексей Самохин

На фоне обострения обстановки в Кашмире пользователи Сети вспомнили выступление Владимира Жириновского, сделанное ещё в 2004 году. Архивное видео с речью политика, в которой он предупреждает о глобальных конфликтах и массовой миграции, вновь стало распространяться в социальных сетях. На это обращает внимание «Царьград».

По мнению Жириновского, масштабные перемещения населения неизбежны из-за климатических изменений — где-то будет жарче, где-то холоднее, в некоторых регионах начнутся наводнения. Это приведёт к серьёзным геополитическим потрясениям. В числе возможных сценариев политик называл ядерный конфликт на Ближнем Востоке, в частности — между Израилем и Палестиной.

«Погибнут миллионы палестинцев, сирийцев, ливанцев… 200 миллионов человек, не меньше», — заявлял Жириновский в том интервью.

Реклама

Он также отмечал, что только череда глобальных кризисов, включая военные конфликты и экологические катастрофы, может привести к консолидации мирового сообщества. В прогнозе звучала мысль о возможном объединении западной цивилизации: «Соберёмся в Брюсселе и поймём, что нельзя больше заниматься борьбой друг с другом».

Ранее стало известно, что в Кашмире в результате атаки, ответственность за которую взяла на себя группировка, связанная с радикальной организацией, погибли 26 человек. Индия и Пакистан, обладающие ядерным оружием, обменялись жёсткими дипломатическими заявлениями.

Отметим, что после смерти Владимира Жириновского многие его слова стали сбываться. Правда, речь скорее не о пророчествах в общепринятом понимании этого слова. Политик, обладавший большими знаниями и умением анализировать информацию, прекрасно прогнозировал развитие ситуации во многих областях.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.