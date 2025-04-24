Жуткое пророчество Жириновского начинает сбываться

На фоне обострения обстановки в Кашмире пользователи Сети вспомнили выступление Владимира Жириновского, сделанное ещё в 2004 году. Архивное видео с речью политика, в которой он предупреждает о глобальных конфликтах и массовой миграции, вновь стало распространяться в социальных сетях. На это обращает внимание «Царьград».

По мнению Жириновского, масштабные перемещения населения неизбежны из-за климатических изменений — где-то будет жарче, где-то холоднее, в некоторых регионах начнутся наводнения. Это приведёт к серьёзным геополитическим потрясениям. В числе возможных сценариев политик называл ядерный конфликт на Ближнем Востоке, в частности — между Израилем и Палестиной.

«Погибнут миллионы палестинцев, сирийцев, ливанцев… 200 миллионов человек, не меньше», — заявлял Жириновский в том интервью.

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Он также отмечал, что только череда глобальных кризисов, включая военные конфликты и экологические катастрофы, может привести к консолидации мирового сообщества. В прогнозе звучала мысль о возможном объединении западной цивилизации: «Соберёмся в Брюсселе и поймём, что нельзя больше заниматься борьбой друг с другом».

Ранее стало известно, что в Кашмире в результате атаки, ответственность за которую взяла на себя группировка, связанная с радикальной организацией, погибли 26 человек. Индия и Пакистан, обладающие ядерным оружием, обменялись жёсткими дипломатическими заявлениями.

Отметим, что после смерти Владимира Жириновского многие его слова стали сбываться. Правда, речь скорее не о пророчествах в общепринятом понимании этого слова. Политик, обладавший большими знаниями и умением анализировать информацию, прекрасно прогнозировал развитие ситуации во многих областях.