Жизнь Зели станет стоить совсем дёшево: военкор объяснил решение Зеленского

Военкор Александр Коц в своём телеграм-канале высказался о решении Владимира Зеленского продлить сроки действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 9 мая на 90 дней. Оба документа подписаны 15 апреля, планируется, что Рада рассмотрит их уже завтра.

— Вот, собственно, и ответ Зеленского администрации Трампа, требовавшей провести на Украине выборы этим летом. Просроченный прекрасно понимает, что после отмены военного положения и всеобщей мобилизации он потеряет остатки легитимности и свое кресло уже не удержит — на выборах ему не победить, — пишет Коц.

По мнению Александра, причина подобных действий Зеленского даже не жажда власти, а обыкновенный инстинкт самосохранения. Военкор уверен, что следующий президент Украины повесит все проблемы на своего предшественника.

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— И жизнь Зели станет стоить совсем дешево, — уверен Коц.