Жителя Рязани осудят за нападение на полицейских

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В Рязани следователи передали в суд уголовное дело в отношении местного жителя, 1990 года рождения. Мужчину обвиняют в применении насилия к представителям власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ), сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

В январе 2021 года полицейские приехали на квартиру к обвиняемому с постановлением на обыск. Недовольный хозяин распылил в глаза правоохранителям газовый баллончик, причинив химические ожоги глаз.

Уголовное дело с утверждённым прокурором Железнодорожного района обвинительным заключением направлено в суд.