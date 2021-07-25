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Воскресенье, 25 июля, 2021
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Жительница Смоленской области вышла в финал шоу «Поле Чудес»

Елена Лобанова
Жительница Смоленской области вышла в финал шоу "Поле Чудес"
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Жительница Смоленской области Александра Косенко вышла в финал шоу «Поле Чудес». Эфир с ее участием показали в пятницу, 23 июля. 

Женщина проживает в городе Рославль и руководит ОНО «Спортивный клуб». В подарок Леониду Якубовичу воспитанники школы подготовили номер с демонстрацией своих навыков. В конце своего выступления спортсмены вручили ведущему кимоно. 

Александра Косенко правильно ответила на вопрос «Каким словом в XV веке на Руси называли человека, принадлежащего к категории вольных людей?». С четвертой попытки женщине удалось угадать слово «бесхребетник». 

— Я выросла на этой программе и мечтала приехать сюда с детства. И вот я здесь. Мечты сбываются, — сказала жительница Рославля. 

В финале же Александра Косенко уступила место участнице из станицы Павловской Краснодарского края.

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