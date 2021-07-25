Жительница Смоленской области вышла в финал шоу «Поле Чудес»

Жительница Смоленской области Александра Косенко вышла в финал шоу «Поле Чудес». Эфир с ее участием показали в пятницу, 23 июля.
Женщина проживает в городе Рославль и руководит ОНО «Спортивный клуб». В подарок Леониду Якубовичу воспитанники школы подготовили номер с демонстрацией своих навыков. В конце своего выступления спортсмены вручили ведущему кимоно.
Александра Косенко правильно ответила на вопрос «Каким словом в XV веке на Руси называли человека, принадлежащего к категории вольных людей?». С четвертой попытки женщине удалось угадать слово «бесхребетник».
В финале же Александра Косенко уступила место участнице из станицы Павловской Краснодарского края.