Во время эфира губернатора Вячеслава Гладкова жительница Белгорода пожаловалась ему на действиях двух молодых мужчин в подвале, пишет «Бел.Ру».

На вопрос, откуда они взяли ключи, ей ответили: «Подвал не закрыт, туда может зайти кто угодно». Женщина призвала принять меры, поскольку ей очень страшно.

Глава региона назвал случившееся неудачной шуткой слесарей.

«Они занимались опрессовкой системы отопления в летний период», – уточнил Гладков.

Также он пообещал провести работу с управляющей компанией, чтобы ее сотрудники проявляли уважение ко всем.