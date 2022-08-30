Жителям Рязани представили Дизайн-код города

Рязанцам представили Дизайн-код города. Концепцию разработала администрация Рязани вместе с Главным управлением градостроительства и архитектуры и Агентством развития туризма Рязанской области.
Проект презентовали накануне в «Точке кипения». Как сообщила в своём Telegram канале мэр Елена Сорокина, вскоре будут объявлены общественные обсуждения нового Дизайн-кода.
Дизайн-код закрепит основные требования к размещению информационных вывесок и изменению фасадов зданий, определит нормативно-правовую базу. По сути, станет иллюстрированным пособием, как должна выглядеть Рязань. Предстоит выбрать типографику, колористику, варианты исполнения рекламных конструкций и вывесок. В оформлении города появится уникальный стиль.
Важнейший этап перед внедрением Дизайн-кода, по словам градоначальника — обсуждение концепции с жителями.
Документ можно изучить уже сейчас.