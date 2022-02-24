Жителя Шилова будут судить за смерть соседа

В Шилове завершено расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и краже. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

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Фигуранты дела — двое неоднократно судимых жителей посёлка 1982 и 1971 г. р. Обоих обвиняют в краже, младшего ещё и в нанесении смертельной раны соседу.

По версии следствия, в конце декабря 2021 года один из обвиняемых во время бытового конфликта воткнул соседу нож в ношу, повредив большеберцовую артерию. Пострадавший умер на месте ЧП до приезда скорой помощи.

Также двое молодых людей в ноябре 2021 года проникли в административное помещение и украли из кабинетов более 200 метров силовых медных кабелей.

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Оба преступления совершены обвиняемыми в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело передано на рассмотрение суд.