Жителя Крыма, объявленного в федеральный розыск, подозревают в ограблении рязанца

Полицейские по горячим следам задержали жителя Крыма, подозреваемого в ограблении рязанца. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

В центре Рязани вечером к 24-летнему мужчине подошел незнакомец и резко сорвал с его шеи золотую цепочку, после чего скрылся. Со слов заявителя составлен портрет нападавшего. С помощью автоматизированных баз криминалистического учета полицейские нашли похожего на описание человека. Им оказался 22-летний житель Республики Крым. Выяснилось, что на родине он подозревается в совершении аналогичного грабежа и объявлен в федеральный розыск.

В ходе рейда на улице Почтовой полицейские заметили в толпе мужчину, похожего на разыскиваемого. Сотрудники полиции остановили прохожего и установили, что он причастен к ограблению. Злоумышленника задержали.

По версии следствия, 22-летний житель Республики Крым на родине сорвал с шеи потерпевшего золотую цепочку и убежал. Боясь, что полицейские выйдут на его след, мужчина попытался скрыться и отправился на поезде в Москву. Не выдержав нервного напряжения, он сошел в Рязани. Оставшись без денег, крымчанин вспомнил свои криминальные навыки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.