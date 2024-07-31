Жители улицы Большой три недели борются с потопом

Жители дома №94к1 по улице Большой уже третью неделю вынуждены бороться с потопом, возникшим из-за прорыва трубы. Об этом сообщается в Telegram-канале Рязань. Происшествия.
По словам жительницы, вода, пробивающаяся из-под асфальта, затопила нежилые помещения, и теперь начинает проникать в квартиры первого этажа. Несмотря на многочисленные обращения, профильные службы не предпринимают никаких мер для ликвидации аварии, отмечает рязанка.
Ситуация вызывает серьезные опасения, так как продолжительное воздействие воды может привести к разрушению конструкций здания и создать угрозу безопасности.