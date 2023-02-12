Жители рязанского Дягилево обеспокоены звуком сирены

Жителей Дягилево в воскресенье в 6 утра разбудил звук сирены. Горожане обсуждают возможные причины в группе микрорайона ВКонтакте.

«Почему сирена так гудела, кто-нибудь знает? Не как обычно, много раз и короткие гудки», – пишет местная жительница.

В комментариях рязанцы предполагают, что проходят учения. Один из пользователей пишет, что боевая тревога длится 10 минут, а учебная – 2-3 минуты, и боевая должна сопровождаться предупреждением из громкоговорителей.

Одна из местных жительниц считает, что на вопрос должны ответить компетентные люди, владеющие достоверной информацией.

«В такое неспокойное время и в таком месте мы должны знать, что делать: бежать в укрытие (подвал) или среагировать как на посторонний шум», – пишет рязанка.