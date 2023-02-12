Жители рязанского Дягилево обеспокоены звуком сирены

Жителей Дягилево в воскресенье в 6 утра разбудил звук сирены. Горожане обсуждают возможные причины в группе микрорайона ВКонтакте.
В комментариях рязанцы предполагают, что проходят учения. Один из пользователей пишет, что боевая тревога длится 10 минут, а учебная – 2-3 минуты, и боевая должна сопровождаться предупреждением из громкоговорителей.
Одна из местных жительниц считает, что на вопрос должны ответить компетентные люди, владеющие достоверной информацией.
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