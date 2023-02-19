Воскресенье, 19 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Жителей Рязанского региона предупредили об ухудшении видимости и снежных заносах

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Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

В Рязанской области ожидаются снег, местами сильный и ухудшение видимости в осадках. Метеопредупреждение выпустил региональный главк МЧС.

На дорогах — гололедица и снежные заносы. Предупреждение будет действовать до конца суток 19 февраля с сохранением ночью 20 февраля.

В чрезвычайном ведомстве призвали жителей Рязанского региона соблюдать правила безопасности в непогоду. Нельзя стоять под крышами домов, рекламными конструкциями, ЛЭП и деревьями. По возможности следует ограничить время нахождения на улице.

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