Жителей Рязанского региона предупредили об ухудшении видимости и снежных заносах

В Рязанской области ожидаются снег, местами сильный и ухудшение видимости в осадках. Метеопредупреждение выпустил региональный главк МЧС.

На дорогах — гололедица и снежные заносы. Предупреждение будет действовать до конца суток 19 февраля с сохранением ночью 20 февраля.

В чрезвычайном ведомстве призвали жителей Рязанского региона соблюдать правила безопасности в непогоду. Нельзя стоять под крышами домов, рекламными конструкциями, ЛЭП и деревьями. По возможности следует ограничить время нахождения на улице.