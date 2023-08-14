Житель Сапожка получил 6 лет колонии за убийство по неосторожности

50-летний житель Сапожка признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

25 января в районном поселке Сапожок мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил своего пожилого родственника, подумав, что тот взял его деньги. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Как отмечает пресс-служба следственного комитета Рязанской области, преступник признал вину в убийстве и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего.

Суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет исправительной колонии строгого режима.