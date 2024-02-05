Понедельник, 5 февраля, 2024
На главнуюНовости Рязани

Житель Рязанской области выиграл в гослотерею «Рапидо» более 6,5 млн рублей

7info
Изображение от senivpetro на Freepik
spot_img

Житель Рязанской области выиграл в гослотерею «Рапидо» более 6,5 млн рублей, сообщила пресс-служба компании «Столото».

4 февраля в 296743-м тираже государственной лотереи «Рапидо» был разыгран суперприз — 6 568 014 рублей. Победителем стал участник из Рязанской области.

Участник еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр «Столото». Возможно, он или она еще не знает о своем везении.

На данный момент известно лишь, что билет был куплен за 300 рублей в мобильном приложении «Столото». А к победе счастливчика привели числа 9, 13, 5, 20, 14, 6, 18, 12, отмеченные в первом поле билета, и число 4 — во втором.

По правилам государственной лотереи «Рапидо», чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все числа комбинации. Розыгрыши проходят каждые 15 минут.

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Стали известны подробности романа учительницы с 11-летним учеником

Новости мира
Учительница, задержанная за роман с 11-летним учеником в Ленобласти,...

Мэрия Рязани сообщила о заделке аварийных выбоин на дорогах

Новости Рязани
Это временная мера для устранения аварийности.

Полиция объяснила, зачем пришла на БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге

Новости мира
Рейд полиции и других силовиков в клуб в Екатеринбурге,...

Москвич совратил падчерицу, сел за руль и разбился в ДТП

Новости мира
Житель Москвы попал в больницу после аварии, в которую...

Военкор Коц рассказал об украинском терроре в Белгороде

Новости мира
Военный корреспондент Александр Коц, комментируя трагедию в Лисичанске, упомянул...