Житель Рязанской области выиграл в гослотерею «Рапидо» более 6,5 млн рублей, сообщила пресс-служба компании «Столото».

4 февраля в 296743-м тираже государственной лотереи «Рапидо» был разыгран суперприз — 6 568 014 рублей. Победителем стал участник из Рязанской области.

Участник еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр «Столото». Возможно, он или она еще не знает о своем везении.

На данный момент известно лишь, что билет был куплен за 300 рублей в мобильном приложении «Столото». А к победе счастливчика привели числа 9, 13, 5, 20, 14, 6, 18, 12, отмеченные в первом поле билета, и число 4 — во втором.

По правилам государственной лотереи «Рапидо», чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все числа комбинации. Розыгрыши проходят каждые 15 минут.