Житель Рязанского района убил односельчанку ради денег и машины

Жителя Рязанского района будут судить по обвинению в убийстве и разбое. Подробности сообщили в СУ СКР по региону.
Рязанский МСО завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя 1977 года рождения.
Как выяснили следователи, 30 марта 2022 года в селе Дубровичи обвиняемый решил похитить деньги и машину пожилой односельчанки, которой помогал по хозяйству. Злоумышленник несколько раз ударил потерпевшую кирпичом по голове и стал душить. Когда женщина перестала подавать признаки жизни, мужчина переместил тело в погреб дома и закрыл люк. Пожилая женщина скончалась на месте.
Обвиняемый, похитив деньги и автомобиль, скрылся с места преступления.
Преступления удалось раскрыть в кратчайшие сроки, подозреваемый задержан и находится под стражей.
Следователи собрали достаточно доказательств и направили уголовное дело с утверждённым зампрокурора Рязанской области обвинительным заключением в Рязанский областной суд.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram