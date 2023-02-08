Среда, 8 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Житель Рязанского района убил односельчанку ради денег и машины

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Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Жителя Рязанского района будут судить по обвинению в убийстве и разбое. Подробности сообщили в СУ СКР по региону.

Рязанский МСО завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя 1977 года рождения.

Как выяснили следователи, 30 марта 2022 года в селе Дубровичи обвиняемый решил похитить деньги и машину пожилой односельчанки, которой помогал по хозяйству. Злоумышленник несколько раз ударил потерпевшую кирпичом по голове и стал душить. Когда женщина перестала подавать признаки жизни, мужчина переместил тело в погреб дома и закрыл люк. Пожилая женщина скончалась на месте.

Обвиняемый, похитив деньги и автомобиль, скрылся с места преступления.

Преступления удалось раскрыть в кратчайшие сроки, подозреваемый задержан и находится под стражей.

Следователи собрали достаточно доказательств и направили уголовное дело с утверждённым зампрокурора Рязанской области обвинительным заключением в Рязанский областной суд.

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