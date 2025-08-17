Житель Московской области, обманувший рязанскую пенсионерку на 670 тысяч рублей, задержан. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратилась 76-летняя рязанка. Как выяснили сотрудники Отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Рязанской области, пенсионерке позвонил якобы специалист службы безопасности банка и сообщил о том, что ее банковский счет под угрозой и необходимо срочно обналичить сбережения и перевести их на резервный счет. Звонивший сказал, что для удобства рязанки за деньгами приедет курьер, он доставит средства в банк, где сделают все необходимые операции и сообщат пенсионерке. Через некоторое время приехал мужчина и забрал 670 тысяч рублей.

Позже пенсионерка связалась с банком и выяснила, что со счетом все в порядке. Тогда обманутая рязанка обратилась в полицию. По факту мошенничества следователь ОМВД России по Железнодорожному району Рязани возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), по которой грозит до 6 лет лишения свободы.

Сотрудники Отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Рязанской области и отдела МВД России по Железнодорожному району города Рязани при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что к пенсионерке приходил 19-летний житель Московской области. Полицейские разыскали и задержали злоумышленника в столичном регионе.

По предварительной информации, он через Интернет устроился курьером по переброске денег обманутых мошенниками людей в зарубежный колл-центр. Он получил от заказчиков адрес и имя обманутой рязанской пенсионерки. Выехав в Рязань, злоумышленник забрал деньги и, оставив себе процент, перевел средства на счета кураторов.

Расследование уголовного дела продолжается.